In welchen Zaubertrank die Biancoblu wohl gefallen sein mögen? Plötzlich wirbeln die Leventiner offensiv und kreieren schön herausgespielte Torchancen. Dies gegen den angeschlagenen Erzrivalen Lugano, der zuletzt drei Niederlagen aneinander reihte. Ambri geht ruckzuck in Führung, aber genau so schnell wenden die Luganesi die Partie wieder. Die Leventiner lassen sich vom Rückstand weder einschüchtern noch beeindrucken. Sie haben weiter Zug aufs Tor und gleichen aus. Doch Luganos Eigengewächse Fazzini und Ronchetti springen in die Bresche, wenn es die namhaften Stars nicht bringen. Sie schiessen die Bianconeri zur Zwei-Tore-Führung, welche die erstarkten Biancoblu nicht wieder wett machen können. HCL-Trainer Shedden kann durchatmen.

Der Beste: Chiesa (Lugano). Es herrscht akuter Verteidiger-Mangel bei den Bianconeri, doch er behält den Überblick und rackert eine immense Eiszeit ab.

Die Pflaume: Mäenpää (Ambri). Der Verteidiger verliert die Scheibe vor dem eigenen Tor an Fazzini, der netzt zum 4:2 ein. Das darf einem Ausländer nicht so einfach passieren.

