Unter Doug Shedden trifft Dario Bürgler wieder

Mit Trommelwirbel wurde Dario Bürgler vom EVZ für vier Jahre verpflichtet – und nach zwei Saisons als Sündenbock für die mässige Teamleistung davon gejagt. Lugano-Trainer Doug Shedden (55) überlegte nicht lange und holte den Stürmer.

Aus Überzeugung. «Schliesslich war ich damals massgeblich daran beteiligt, dass er nach Zug gekommen ist», sagt der Ex-EVZ-Trainer. «Ich liebte die Art, wie Dario für Davos spielte.»

Bürgler hat zwei missglückte Jahre beim EVZ hinter sich, blieb unter den Erwartungen. «Ich weiss nicht warum, aber das ist mir auch egal», so Shedden. «Dario verdient eine neue Chance.»

Und die sieht bei Lugano so aus, dass der Trainer den 28-Jährigen in der zweiten Sturmlinie und in der ersten Powerplay-Formation laufen lässt. «Ich biete ihm die Möglichkeit, dass er sich mit seinem Spiel wieder wohl fühlt.» Das tut Bürgler offensichtlich, er schiesst in den beiden ersten Partien je ein Tor.

Dieser starke Start verleihe dem Stürmer noch mehr Aufwind für eine konstante Leistung, so Shedden, der überzeugt ist: «Spieler, die verpatzte Saisons hinter sich haben, sind gefährlich.» Der Lugano-Trainer prophezeit: «Dario ist für 20 Tore gut.» Sehen würde er gerne 30.