Böser Check von SCB-Boss Lüthi :  «Dieselbe Beziehung zum Fussball wie Büne Huber»

Beim SC Bern läufts. In der Meisterschaft spielen die Stadtberner vorne mit, in der Champions League stehen die Berner im Viertelfinal, wirtschaftlich brummts beim Eishockey-Meister ohnehin.

Auch und vor allem dank Boss Marc Lüthi, der den SCB auf Erfolg getrimmt hat. Anders als bei den Fussballern der Young Boys, die den eigenen Ansprüchen seit Jahren hinterherlaufen. Dort wünscht sich manch ein Sympathisant einen wie Lüthi ans Ruder.

Oder wäre das etwas für den 55-Jährigen selbst? «Nein», sagt Lüthi der «Berner Zeitung». «Ich habe zum Fussball dieselbe Beziehung wie Büne Huber.»

Das tut weh! Zu gut erinnern wir uns an die «Pussy»-Brandrede des Patent-Ochsner-Sängers, der während der letzten Playoffs über die verweichlichten und überbezahlten Fussballer wetterte.

Ganz so brutal ist Lüthis Check dann aber nicht. «Es braucht zwei erfolgreiche Sportunternehmen in Bern», sagt der SCB-CEO. «Niemand ist vor Fehlern gefeit», so Lüthi über die jüngsten YB-Wirren. «Aber du musst die Lehren ziehen und es besser machen.»