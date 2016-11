Schweizer Eishockey Transfer: Gaëtan Haas wechselt zum SC Bern

Gaëtan Haas wechselt zum SCB. In Bern hat der Biel-Stürmer einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Eine Überraschung ist das nicht. Auch wenn es für ein Bieler Eigengewächs eigentlich ein No-Go ist, zum grossen Nachbarn zu wechseln.

Bitter ist der Transfer für den EHCB. Obwohl die Seeländer gewachsen sind, ein tolles neues Stadion haben und Haas ein Angebot in einer Dimension machen konnten, das vor einigen Jahren nicht einmal denkbar gewesen wäre, geht der 24-Jährige. Nicht wegen des Geldes, sondern wegen der sportlichen Perspektive und der Chance, jedes Jahr um den Titel mitspielen zu können, wechselt Haas. Und Biel muss wieder einmal von vorne beginnen, zumal ja ein Tag davor auch der Abgang von Matthias Rossi (zu Fribourg) offiziell vermeldet wurde.

Dass Haas, der seit den Junioren unter dem gleichen Trainer (Kevin Schläpfer) spielte, den Sprung nach Bern wagt, ist verständlich. Er wäre wohl schon vor einem Jahr gewechselt, wenn ihn der damalige SCB-Coach Guy Boucher nicht abgeschreckt hätte.

Risikolos ist der Wechsel allerdings keinesfalls. Denn nicht nur der Druck ist in Bern ganz ein anderer, sondern auch die Konkurrenz auf der Center-Position. Sehr gut möglich ist, dass der SCB weiterhin auf zwei ausländische Mittelstürmer – Mark Arcobello hat noch ein Jahr Vertrag (mit NHL-Ausstiegsklausel) und mit Andrew Ebbett möchte man verlängern – setzen wird. Noch unklar ist, wie es mit Captain Martin Plüss weitergehen wird. So wie der 39-Jährige derzeit spielt, müsste er sich nicht vor Haas verstecken.

Schafft es Haas, sich beim SCB als Offensiv-Center zu etablieren, wäre dies grandios für die Nati, weil nur wenige Schweizer diese Rolle ausfüllen können. Es wäre ein wichtiger, grosser Schritt in seiner Karriere. Denn mehr als sein Potenzial angedeutet hat der Romand bisher international noch nicht. An seiner ersten WM war er in Moskau überfordert und wurde bald aus dem Team genommen.

Umgekehrt wäre es fatal, wenn Haas in Bern in einer Nebenrolle versauern oder auf den Flügel abgeschoben würde. Es wird sich nun zeigen, aus welchem Holz, er geschnitzt ist.