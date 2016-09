BLICK tippt die NLA-Tabelle :  Nagelprobe für Tigers-Sportchef Reber

Die Entlassung von Benoit Laporte war, sagens wirs mal durch die Blume, schon etwas seltsam. Laporte hatte zwar den Schlussspurt vermurkst und zwischendurch geflucht wie eine Hexe auf Rädern – aber insgesamt stimmten die Resultate doch mit den (tiefen) Erwartungen überein.

Zur Erinnerung: Sportchef Reber hatte nach einer horrenden Niederlage in Ambri noch in der Valascia die Hackordnung über Bord geworfen und die Mannschaft höchstselbst in den Senkel gestellt. Trainer Laporte stellte er dabei buchstäblich vor die Tür und degradierte seinen Untergebenen damit offiziell zum Meldeläufer.

Das Feedback der Spieler ist nicht öffentlich bekannt, aber Laporte erhielt danach keinen Zutritt zur Garderobe mehr. Wenn der Sportchef die Spieler über das Schicksal des Trainers entscheiden lässt, wenn also der Schwanz mit dem Hund wedelt, laufen die Dinge aus dem Ruder.

Wie lange sich jetzt Scott Beattie im Amt halten kann? Ehemalige Spieler beschreiben Beattie als Trainer, der stark auf die Kumpelschiene setzt und seine Stärken beim Coaching hat. Schwächen? Trainingslehre, Taktik, Ausbildung, Psychologie.

Ausformuliert: Beattie kann sich nur bis zum ersten Schneesturm im Sattel halten, wenn die Mannschaft mit Rückenwind in die Saison startet. Bei Durchzug gehen ihm zügig die Argumente aus, weil er für höhere Aufgaben nicht das nötige Fachwissen hat.

Weshalb Sportchef Reber nicht beim SCB zugriff und Lars Leuenberger an Bord holte? Das weiss nur Reber selbst. Vielleicht weiss er mehr als wir? Dann würde auch der Transfer von Rob Schremp Sinn machen, der schon vor Jahren beim EVZ einen fragwürdigen Eindruck hinterliess.

Eine Frohnatur mit feinen Händen, aber kein Leader für ein Team, das die Punkte mit der Brechstange erzwingen muss. Das Resultatbulletin wird auch für Sportchef Reber zum Gradmesser.

BLICK-Tipp: Rang 12.