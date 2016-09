Nach seiner Rückkehr aus dem KHL-Exil erreichte Doug Shedden mit Lugano auf Anhieb, was ihm beim EVZ während sechs Jahren verwehrt blieb: ein Platz in der Finalserie.

Darf man im Südtessin sofort noch mehr erwarten? Man darf, muss aber nicht.

Warum? Weil die Mannschaft zwar sinnstiftend ergänzt wurde, eine schwarze Transferbilanz allein aber noch kein Garant für weiteren Fortschritt ist. Anders als meine Redaktionskollegen sehe ich Lugano in der Quali deshalb nicht ganz an der Spitze, sondern hinter Bern, Zürich und Davos auf Rang 4.

Die wichtigsten Transfers: Daniel Sondell übernimmt die bisher brachliegende Rolle des Ankurblers und Strippenziehers im Rückraum. Patrik Zackrisson verdichtet als Schnittstelle auf der Mittelachse den Angriff. Und der beim EVZ völlig verkannte Scharfschütze Dario Bürgler bringt zusätzliche Feuerkraft.

Insgesamt mehr Qualität, aber etwas weniger Operette, weil der vom Publikum vergötterte Torjäger Pettersson die Skorerliste öfters mal mit dem Resultatbulletin verwechselte.

Trotz der ausgezeichneten Transferbilanz bezeichnete ein hoch dekorierter Exponent der Liga den HC Lugano kürzlich als «Dolce Vita»-Gemeinschaft. Eine Provokation? Vielleicht denkt dieser Herr bei Luganos Klubfarben auch nur reflexartig an den gleichnamigen Schwarz-Weiss-Film Federico Fellinis.

Nur süss kann das Leben in Lugano ausserdem gar nicht sein – Sportchef Habisreutinger ging trotz Palmwedeln, Seepromenade und Monte Brè für ein halbes Jahr in die Taiga Alaskas: Nadelwälder, Sümpfe, Bären, Wölfe und Stechmücken. Und das freiwillig.

Es ist kaum anzunehmen, dass er bei seiner Rückkehr Ende September schon von scharfem Handlungsbedarf in die Hast getrieben wird. Gespannt darf man sein, ob Damien Brunner an seine Zeit beim EVZ anknüpfen kann. Ein ausgezeichneter Spieler, aber so schwer zu kontrollieren wie fulminantes Quecksilber.

