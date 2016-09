BLICK tippt die NLA-Tabelle :  Ein Spitzen-Rang ist für den SCB Pflicht!

Dr. Jekyll oder Mr. Hyde – welche Rolle spielt der SCB in dieser Qualifikation? In Bern blieb während der letzten Saison kein Stein auf dem anderen. Wirren um die Trainer, Kontroversen um den Sportchef. Und dann dieser unwiderstehliche Durchmarsch, der die Konkurrenz in ungläubiges Staunen versetzte. Spieler, die ihre Leistung während Monaten nach dem Beamtenprinzip ablieferten, wurden auf einen Schlag zu Superhelden ohne Sinn für die Stechuhr.

Der Haken an der Sache: Der Weg, den der SCB letzte Saison ging, ist – zumindest für den Zuschauerkrösus – keine Blaupause für Titelgewinne. Bern kann (will, darf) sich ausgedehnte Dürreperioden nicht leisten. Leidet das Resultatbulletin, leidet auch der Gastro-Umsatz. Eine Quali ohne Schwung und Esprit sorgt bei den Zuschauern zwar für staubtrockene Kehlen, aber das Portemonnaie sitzt knorrigen Fans nicht ganz so locker in der Tasche. Also: Inspirierte Spieler und Konstanz auf ansprechendem Niveau – und Marc Lüthis Laune schlägt sofort Purzelbäume.

Die Erziehung der Mannschaft unter dem Diktat der branchenüblichen Leistungskultur traute man Meistertrainer Lars Leuenberger nicht zu, dem finnischen Verbalklempner Kari Jalonen hingegen schon.

Der bringt ja auch einen ordentlichen Palmarès mit: National oder international war er stets auf Draht. Ehemalige Spieler berichten von viel Fachkompetenz und einer kurzen Lunte. Wer sich Jalonens Gunst verscherzt, fühlt sich wie der Hund auf dem Weg zum Veterinär: Zu Hause bleiben wäre angenehmer.

Die Mannschaft hat das Rüstzeug für einen Spitzenrang, mindestens in der Qualifikation ist ein solcher auch Pflicht. Für einen geölten Start sollte es zumindest temporär auch mit zwei Ausländern reichen.

Gegen einen SCB im «Mr.-Hyde-Modus» spricht eigentlich allein schon Leonardo Genoni: Der aus dem Landwassertal desertierte Stargoalie steht für überdurchschnittliche Konstanz, wache Reflexe und einen kühlen Kopf.

BLICK-Tipp: Rang 3.