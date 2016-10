NLA-Runde: Das sind die 6 besten und schlechtesten Spieler

Die Resultate:

Ambri – Bern 1:4

Davos – Biel 5:2

Fribourg – Lugano 5:2

Kloten – Lausanne 4:5 n:V.

SCL Tigers – Servette 2:1

ZSC Lions – Zug 2:1 n.P

Der Beste: Roman Cervenka (Fribourg). Der tschechische Weltmeister nähert sich nach seinem Abstecher zum World Cup of Hockey wieder seiner Bestform. Dominant und spielentscheidend.

Der Schlechteste: Bobby Sanguinetti (Kloten). Der Amerikaner verschuldet zwei Treffer und vergisst, dass er ein Verteidiger ist.

Die Szene I: Was für ein kurioses Tor, welches den SCL Tigers gegen Servette den vierten Sieg im sechsten Spiel unter Heinz Ehlers einbringt. Servette-Verteidiger Ehrhardt will befreien, via Handschuh von Pascal Berger fliegt der Puck in hohem Bogen in die Luft und landet neben den Genfern Simek und Slater. Der Amerikaner verstehen nicht was abgeht, die Langnauer reagieren blitzschnell, Kuonen trifft zum 2:1.

Die Szene II: So ein Eigentor «gelingt» nur selten. Davos-Verteidiger Fabian Heldner trifft per doppeltem Ablenker und per Tennisvolley und «Nasenpuck» ins eigene Netz.

Der Aufreger: Denis Hollensteins Check gegen Gaëtan Augsburger, 57. Spielminute. Spielstand: 4:4. Die Aktion eher undramatisch, aber die Schiedsrichter ziehen ihre kleinliche Linie durch, vielleicht auch, weil etwas Blut fliesst. Topskorer Hollenstein sollte sich selbst und sein Team aber nicht in eine solche Lage versetzen.

Die Zahl: 628. So viele Tage hatten die ZSC Lions kein Penaltyschiessen mehr gewonnen. Seit dem 31. Januar 2015 und einem Sieg in Davos hatten die Zürcher elfmal in Folge in der Disziplin, welche ihnen 2008 (gegen Servette) und 2014 (gegen Kloten) den Titel eingebracht hatte, versagt. Im Spitzenkampf gegen Zug reisst die schwarze Serie, als sich Goalie Lukas Flüeler nicht bezwingen lässt und mit dem Fuss gegen Lino Martschini spektakulär abwehrt und anderseits Chris Baltisberger und Roman Wick treffen.

Das Problem: Ambris blamable Powerplay-Statistik: Die Biancoblu haben erst drei mickrige Tore in Überzahl geschossen. Das entspricht einem haarsträubenden Wert von 6,3 Prozent!