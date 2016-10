BLICK präsentiert das Sixpack der Runde: Sprunger im Torrausch

Die Resultate von gestern:

Bern – Servette 5:0

Davos – SCL Tigers 2:3 n.V.

Fribourg – ZSC Lions 5:4 n.V.

Zug – Kloten 4:1

Der Beste: Julien Sprunger. Fribourgs Topskorer befindet sich im Torrausch. Mit einem Hattrick gegen die Lions beschert der Stürmer dem neuen Trainer Larry Huras im dritten Meisterschaftsspiel den ersten Sieg.

Der Schlechteste: Johan Fransson. Was für ein bitterer Abend für den Servettiens! Der Verteidiger verschuldet die ersten drei Gegentore. Zuerst ein Scheibenverlust. Dann auf der Strafbank. Und schliesslich von Berns starkem Untersander vernascht.

Die Szene: Solche Bilder will niemand sehen. Klotens Matthias Bieber befindet sich mit Zugs Jarkko Immonen in einem Zweikampf an der Bande, als Zugs Carl Klingberg ihn von hinten ins Plexi checkt. Mit einer Hirnerschütterung und Gedächtnislücken wird Bieber ins Spital gebracht.

Die Zahl: 0 Gegentore – Leonardo Genoni feiert im elften Spiel im SCB-Dress seinen ersten Shutout und den 28. seiner Karriere. Wer meint, der Goalie hätte beim 5:0 gegen Servette einen geruhsamen Abend verbracht, irrt. Gleich 41 Schüsse – 14 mehr als sein Gegenüber Robert Mayer – musste Genoni abwehren. Dieser Mann ist eine Wand.

Das Problem: Die Defensive ist Klotens Schwäche. Nicht in der Abwehrarbeit, sondern in der Vorwärtsbewegung. Die Angriffsauslösung ist praktisch inexistent. Zu oft müssen die Stürmer sich den Puck in der eigenen Zone beschaffen. Das kostet Energie.

Die Premiere: Die SCL Tigers feiern im zweiten Spiel mit Trainer Heinz Ehlers den ersten Sieg. Wird jetzt alles gut?