Gerber für Boltshauser – ein Wechsel, den keiner versteht

Der Beste: Sandro Zangger (Zug). Gleich zweimal trifft der 22-jährige Flügel – und das gegen die ZSC Lions, bei denen er dreimal Elitejunioren-Meister wurde, sich aber in der NLA nicht durchsetzen konnte.

Der Schlechteste: Beat Forster (Davos). Vom Tempo der Bieler überfordert, lässt er sich dreimal überlaufen und verursacht gleich zwei Penaltys. Wie die ganze HCD-Abwehr nicht auf der Höhe.

Der Aufreger: Der Wechsel, den keiner versteht: Kloten-Coach Pekka Tirkkonen nimmt den heissen Shutout-Mann Luca Boltshauser (23) für den Spitzenkampf in Lausanne aus dem Kasten, bringt Oldie Martin Gerber (42) – 1:5 im Waadtland.

Die Szene: Das macht die neue 3-gegen-3-Overtime so heiss. Nach einem gescheiterten Angriff der SCL Tigers kann Servette-Stürmer Kay Schweri (19) quer übers Eis sausen und den Siegtreffer erzielen. Es ist das erste NLA-Tor des ehemaligen Kloten-Juniors, der zuletzt zwei Jahre in der kanadischen Junioren-Liga QHMJL bei Sherbrooke spielte.

Die Zahl: 1073. Jetzt hält der Schweizer Rekordinternationale (305 Länderspiele) und Rekord-WM-Teilnehmer (16-mal) Mathias Seger (38) auch diese Bestmarke. Mit 1073 NLA-Spielen überflügelt er in Zug seinen St. Galler Kumpel Ivo Rüthemann. Vernachlässigbar ist, dass Ronnie Rüeger gar 1078-mal in der NLA auf dem Matchblatt stand. Denn der Ex-Goalie war dabei in 315 Fällen nur Türchenöffner, ohne zu spielen.

Das Problem: Der wunderbare Sommer. Die Stadien sind noch nicht prall gefüllt, das Eis ist schlecht und die Stimmung eher lau. Draussen ist es schlicht noch zu heiss und schön. Glaubt man den Wetterfröschen, löst sich dieses Problem schon bald. Irgendwie schade.