BLICKs Sixpack der Runde: Fribourg erstmals nach 715 Tagen Letzter

Die Resultate:

Ambri - Lugano 3:2 n.V.

Biel – Lausanne 5:3

SCL Tigers – Fribourg 3:0

Servette – Zug 1:2

ZSC Lions – Davos 4:2

Der Beste: Patrick Geering (ZSC Lions). Ein Strippenzieher im Rückraum mit viel Lauf- und Aufbauarbeit. Nicht spektakulär, aber ungeheuer effektiv.

Der Schlechteste: Cristobal Huet (Lausanne). Der 41-jährige Goalie, der grossen Anteil am gelungenen Saisonstart der Waadtländer hatte, erwischt in Biel einen schwarzen Abend. Er kassiert das 0:1 durch Earl von hinter dem Tor, das 0:2 durch Maurer, obwohl dieser den Puck gar nicht richtig trifft und das 1:4 von Rajala aus sehr ungünstigem Winkel.

Der Gänsehautmoment: Zum fünften Todestag (5. Oktober) von Peter Jaks (†45), der lange bei Ambri, aber auch zwei Saisons bei Lugano spielte, skandierten die Fans beim Tessiner Derby in der Valascia lautstark den Namen von «Peterone».

Die Szene: Der annulierte Treffer von ZSC-Stürmer Pius Suter in der 48. Spielminute. Klar – HCD-Goalie Van Pottelberghe wird dabei leicht touchiert. Aber mit solchen Bandagen muss für ein Tor gekämpft werden dürfen. Das wäre internationaler Standard.

Die Zahl: 715 Tage ist es her, als Fribourg letztmals am Tabellenende lag. Nach der Entlassung von Serge Pelletier führte Gerd Zenhäusern Gottéron am 25. Oktober 2014 gegen den EVZ erstmals zum Sieg – und damit weg vom Tabellenende.

Die Premieren: Langnau feiert gleich zwei. Im siebten Heimspiel holen sich die Emmentaler gegen Fribourg den ersten Sieg. Und erstmals in dieser Saison finden sich die Tigers nicht mehr am Tabellenende wieder.