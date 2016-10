Sixpack der Runde: Der SCB zelebriert ein Zaubertor

Die Resultate:

Bern - Zug 7:4

Davos - Servette 2:3

Fribourg - Kloten 2:5

Lausanne - Lugano 3:5

SCL Tigers - Biel 2:5

ZSC Lions - Ambri 2:3 n.V.

Der Beste: Denis Hollenstein (Kloten). Der Captain zerlegt Fribourg fast im Alleingang: 2 geniale Assists und 2 Tore.

Der Schlechteste: Luca Cunti (ZSC Lions). Der Stürmer leitet mit seinem Puckverlust nach Dribblingversuch Ambris Rückkehr ein. Der ehemalige Supercenter läuft bei Zürich mittlerweile auf dünnem Eis Schlittschuh.

Die Premieren: Die erste Heimniederlage von Lausanne und der erste Auswärtssieg von Lugano überschnitten sich.

Die Szene: Das Tor des SCB zum 6:3 gegen Zug. Simon Moser spielt den Puck mit dem Rücken zum Tor zu Luca Hischier. Und dieser trifft nach einem schnellen Doppelpass mit dem grandiosen Mark Arcobello. So geht Eishockey.

Die Zahl: 1079. So oft kam ZSC-Captain Mathias Seger (38) in der NLA zum Einsatz. Somit hat er auch noch die Bestmarke von Goalie Ronnie Rüeger, der allerdings nicht bei all seinen 1078 Einträgen auf dem Matchblatt auch wirklich spielte, ausgelöscht.

Das Problem: Fribourg kassiert bei der NLA-Rückkehr von Larry Huras gegen Kloten fünf Strafen - und dabei vier Gegentore. Unter Gerd Zenhäusern war das Boxplay noch eine Stärke gewesen.