Mark Arcobello zaubert bei SCB - ZSC

Der Beste: Mattias Sjögren (ZSC). Der robuste neue schwedische Center zeigt, dass er auch Offensivqualitäten hat. In Bern bereitet er das 1:0 vor und trifft dann zum entscheidenden 3:2 für die Zürcher.

Der Schlechteste: Mikko Mäenpää (Ambri). Der finnische Offensiv-Verteidiger mit dem Topskorer-Trikot verursacht den Penalty zum 1:2 und läuft dann vor dem 1:4 blindlings ins Verderben und verliert den Puck.

Der Aufreger: Die Tabelle. Wer ist Leader? Zug oder Lausanne? Der Teletext sagt: Zug, weil der EVZ die beste Bilanz (Sieg gegen die Lions) aus den drei punktgleichen Topteams (Zug, Lausanne und ZSC) und ein Spiel weniger als die Zürcher hat. Die Liga-Seite sagt: Lausanne, da die Waadtländer noch nicht gegen Zug (gleich viele Spiele, gleich viele Punkte) gespielt haben und die bessere Tordifferenz haben. Einigkeit herrscht immerhin in einem Bereich: Biel hat bisher am meisten Treffern (18) erzielt, Lausanne (8), trotz Stilwechsel zu mehr Offensive, am wenigsten Gegentreffern kassiert.

Die Szene: Wow! Nur wow! Berns Amerikaner Mark Arcobello vernascht gleich vier ZSC-Spieler und degradiert sie zu Statisten. Und dann bezwingt er aus spitzestem Winkel auch noch Goalie Niklas Schlegel.

Die Zahl: 31 Sekunden. Erst Hollenstein, dann Schlagenhauf. Da dürften bei den Klotener Fans Erinnerungen an die 80er und 90er Jahre wachgeworden sein. Mit einem Doppelschlag innert 33 Sekunden gleichen Denis Hollenstein, der Sohn von Fige Hollenstein, mit seinem zweiten Tor, und Roman Schlagenhauf, der Sohn von Andreas und Neffe von Peter Schlagenhauf, gegen Servette aus.

Das Problem: Ambri (6 Pleiten, 2 Punkte) und Langnau (5 Pleiten, 1 Punkt) sind immer noch sieglos. Wenn die beiden Dorfklubs nicht bald in Fahrt kommen, brauchen sie schon bald ein Fernrohr, um die Playoff-Plätze zu sehen.

