BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  Zurkirchen nimmt Ambri-Pleite auf sich

Die Resultate:

Ambri – Kloten 1:6

Biel – Zug 3:2

Lausanne – Bern 1:4

Lugano – Davos 2:5

ZSC Lions – SCL Tigers 3:5

Der Beste: Eero Elo (SCL Tigers). Der Finne versenkt den Spitzenreiter mit zwei Treffern. Eiskalt.

Der Schlechteste: Ronalds Kenins (ZSC). Ein Totalausfall. Keine Präzision, kein Esprit, keine zündenden Ideen. Andere bekommen für solche Leistungen schon mal eine paar spielfreie Wochen verpasst.

Die Selbstkritik: Sandro Zurkirchen (Ambri). Für einmal ist es nicht der Tag des Keepers. Schon beim ersten Treffer von Denis Hollenstein sieht er nicht gut aus. Beim 0:3 zittert er nach einem eigentlich harmlosen Schuss von Shore den Puck selbst ins. So wird nach drei Gegentoren in der 6. Minute durch Gauthier Descloux ersetzt. Im 2. Drittel kehrt «Zuri» aber zurück – und schiesst beim 0:5, als er die Scheibe mit seinem Fanghandschuh begraben will, sie aber Schlagenhauf hinschiebt, gleich den nächsten Bock. Nach dem Spiel beweist er aber Klasse: «Die Niederlage geht auf meine Kappe. Das war mein schlimmstes Spiel, seit ich in Ambri bin», sagt Zurkirchen.

Die Szene: 57:00 zeigt die Uhr: Lugano-Rüpel Maxim Lapierre stürzt sich als Unbeteiligter von hinten auf HCD-Stürmer Samuel Walser, der schon mit Massimo Ronchetti beschäftigt ist. Lapierre prügelt voll auf Walsers Kopf ein, bis ihn ein paar Davoser wegreissen. Dafür bekommt der ungehobelte Kanadier nur 2 Strafminuten.

Die Zahl: 13. Mit je zwei Treffern setzen sich Klotens Captain Denis Hollenstein, der mit 23 Punkten auch der beste Skorer und mit 45 Strafminuten der Bösewicht der Liga ist, und Biels Finne Toni Rajala an die Spitze der Torschützenliste. Sie haben bereits 13-mal getroffen.

Der Youngster: Nando Eggenberger (Davos). Der erst 17-Jährige spielt voller Selbstvertrauen auf, haut den Puck zweimal in die Maschen.