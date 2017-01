BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  Zug-Bösewicht Morant streckt Rod nieder

Die Resultate:

Ambri – Davos 4:2

Bern – ZSC Lions 1:2 n.P.

Fribourg – Kloten 4:2

Lausanne – SCL Tigers 3:2

Lugano – Biel 3:2

Zug – Servette 3:2 n.V.

Der Beste: Luca Fazzini (Lugano). Der Flügel nimmt den Schwung vom Spengler Cup mit, leitet mit seinem 2:2 die Wende gegen Biel ein.

Die Pflaume: Matthias Rossi (Biel). Der Stürmer fasst wegen Meckerns eine Strafe und versetzt sein Team so in doppelte Unterzahl. So wird er zum Türöffner für die Wende.

Der Aufreger: Zugs unbelehrbarer Bösewicht Johann Morant hat schon wieder zugeschlagen. Diesmal nicht mit den Fäusten, sondern mit einem Knie-auf-Knie-Check gegen Servettes Noah Rod, der verletzt ausscheidet. Die Aktion bleibt von den Schiedsrichtern ungestraft. Nächster Halt für den EVZ-Franzosen: Der Einzelrichter.

Die Zahl: Letzte Saison hatten die ZSC Lions in insgesamt 7 Penaltyschiessen kein einziges Mal gewinnen können. Doch unter Trainer Hans Wallson haben sie nun den Tritt gefunden. In Bern feiern die Zürcher bereits ihren 5. Sieg (bei 2 Niederlagen) im Penaltyschiessen. Ein grandiose Bilanz hat dabei Roman Wick: 6 Treffer (Liga-Spitze) in 8 Versuchen.

Die Szene: Die ZSC-Coaches sind nach dem Sieg in Bern verärgert. Chef Hans Wallson spricht von einem «verdammten Skandal», dass keiner der vier Schiedsrichter gesehen habe, dass Thomas Rüfenacht vor dem Ausgleich Lions-Verteidiger Samuel Guerra behindert und somit für freie Bahn für Torschütze Andrew Ebbett gesorgt habe. Und sein Assistent Lars Johansson ist mit dem Laptop unterwegs, um die Wiederholung der Szene den Schiedsrichtern zu zeigen.

Das Doppelpack: Janne Pesonen, Ambris finnischer Weltmeister von 2011, sorgt gegen Davos für die Wende, erzielt zwei und bereitet einen Treffer vor.