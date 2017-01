BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  ZSC leistet wieder Nachbarschafts-Hilfe

Die Resultate:

SCL Tigers – Bern 4:1

Kloten – ZSC Lions 3:1

Biel – Fribourg 4:2

Ambri – Zug 2:3

Servette – Lausanne 1:2 n.P.

Davos – Lugano 5:3

Der Beste: Marc-Antoine Pouliot (Biel). Der Kanadier, der im vergangenen Oktober bei Fribourg nach dem «Schlittschuh-Skandal» rausgeflogen war, trumpft gegen den Ex-Klub gross auf und bereitet drei Treffer vor. Bei mehreren guten Möglichkeiten verpasst er die ultimative Rache in Form eines Treffers nur knapp.

Die Pflaume: Ryan Wilson (Lugano). Designierter Leader der Lugano-Abwehr, schwerer System-Fehler zur Unzeit. Ermöglicht Ambühls 3:0.

Die Doppelpremiere: Klotens Patrick von Gunten musste wegen einer Rückenverletzung lange auf seinen Saisonstart warten. Gegen die ZSC Lions bestreitet er erst sein viertes NLA-Spiel der Saison. Und der Seeländer Nati-Verteidiger nutzt die Gelegenheit, um im Powerplay mit zwei schönen Schüssen aus der Halbdistanz seine ersten beiden Saisontore zu erzielen.

Der Aufreger: Biel-Verteidiger Marco Maurer checkt Fribourgs Andrej Bykow in der 38. Minute völlig unnötig von hinten in die Bande. Maurer sieht Bykows Rückennummer und darf diesen gar nicht attackieren. Während Bykow verletzt ausfällt, dürfte Wiederholungstäter Maurer Post von der Liga-Justiz erhalten.

Die Szenen: Drei ehemalige Berner Meister entscheiden das Derby für die SCL Tigers. Roland Gerber, Berns Meisterheld von 2010, macht nach 144 Sekunden den Anfang, erwischt SCB-Goalie Genoni auf der Fanghandseite. Der amtierende Champion Flurin Randegger trifft 14 Sekunden vor der zweiten Pause zum 3:1. Und Pascal Berger macht 36 Sekunden nach der zweiten Pause mit dem 4:1 alles klar. Doppelt bitter für den SCB: In der Schlussphase fällt Maxim Noreau nach einem Gerber-Check aus.

Nachbarschafts-Hilfe: Die ZSC Lions haben in fünf Derbys den Flughafenstädtern bereits neun Punkte überlassen und ermöglichen so, dass Kloten auf Kosten von Servette wieder über den Strich klettert. Wechselt demnächst auch noch der in Ungnade gefallene Nati-Center Luca Cunti ins Unterland?