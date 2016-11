BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  SCB seit einem Monat unbesiegbar!

Die Resultate:

Bern – Lugano 2:1

Davos – Ambri 6:3

Fribourg – Zug 0:4

SCL Tigers – Kloten 2:4

ZSC Lions – Biel 5:1

Der Beste: Tobias Stephan. Der Zuger Schlussmann strahlt Sicherheit aus und ist in heiklen Situationen immer Herr der Lage. Sein Big Save kurz vor dem 0:1 gegen Flavio Schmutz ist ganz grosse Klasse. Der Lohn: ein Shutout.

Die Pflaume: Christian Dubé. Unter der Woche schlüpfte Fribourg-Sportchef und Ex-Center in die Ausrüstung und ging aufs Eis, um mit den Spielern an der Bully-Technik zu arbeiten. Viel scheint es noch nicht gebracht zu haben. Am Freitag in Kloten gewann Gottéron nur 36,9 Prozent alles Anspiele und gegen Zug nur 37,8 %.

Die Opfer: Die Runde brachte viel Arbeit für die Ärzte. Beim HCD fielen Mauro Jörg (Schlüsselbeinbruch) und Dick Axelsson (Hirnerschütterung), bei Gegner Ambri Paolo Duca (vom Puck am Bein getroffen) und Matt D’Agostini (Oberkörper) aus. Bei Lugano erwischte es Ryan Wilson und Dario Bürgler. Und bei den ZSC Lions blieb Topskorer Roman Wick mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung vorsichtshalber nach dem ersten Drittel in der Kabine.

Die Szene: Das 3:2 für Kloten fällt nach einer Behinderung. Weil das Tor (ohne Video-Konsultation) gegeben wird, ist die Szene zweimal in Zeitlupe auf dem Screen zu sehen. Das Langnauer Publikum tobt.

Die Zahl: 30. Meister Bern ist seit 30 Tagen und dem 0:4 in Langnau ungeschlagen. Zuletzt gewann der SCB, der nur einen Punkt, aber auch zwei Spiele weniger als Leader ZSC auf dem Konto hat, siebenmal in Folge.

Der Aufreger: Ambris Fans warten nach der Pleite in Davos verärgert auf ihr Team. Die Spieler lassen sich Zeit und hoffen wohl darauf, dass sich die Tifosi abkühlen. Schliesslich ist es draussen –10 Grad.