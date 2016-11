NLA-Eishockey: Sixpack der Runde

Die Resultate:

Bern – Fribourg 3:2

Davos – Kloten 5:2

Lausanne – SCL Tigers 3:1

Lugano – ZSC Lions 2:5

Servette – Biel 0:1

Zug – Ambri 3:1

Der Beste: Jonas Hiller (Biel). Von Ketzern schon abgeschrieben, hält Hiller sein Team erst über Wasser, dann versenkt er Genf mit seinem ersten Shutout seit der Rückkehr in die Schweiz. Klasse.

Die Pflaume: Linus Klasen (Lugano). Der schwedische Supertechniker und Topskorer steht bei drei Gegentoren auf dem Eis. Trainer Doug Shedden führt zwar die vielen Verletzten (5 Stammverteidiger) für den schwachen Auftritt gegen den ZSC an. Doch von den Stars, die spielen, kommt viel zu wenig.

Die Trainer: Biels Interimscoach Mike McNamara, genannt «der Spaziergänger», gewinnt einen Tag nach der Entlassung von Kevin Schläpfer. Immer enger wird die Schlinge um den Hals von Ambris Hans Kossmann: 5 Pleiten in Serie, 10 Niederlagen in den letzten 11 Partien. Und für Tiger-Coach Heinz Ehlers gibt es bei der Rückkehr nach Lausanne warmen Applaus, aber keine Punkte.

Die Zahl: 9. Elf Auswärtsspiele hat Leader ZSC bereits bestritten. Und dabei neun Mal gewonnen! Einzig in Zug und Fribourg haben die Lions verloren.

Die Premiere: In seinem zehnten Saisonspiel nach überstandener Hirnerschütterung gelingt Berns Nati-Stürmer Simon Bodenmann gegen Fribourg das erste Tor. Endlich. Und der SCB gewinnt zum 8. Mal in Folge.

Die Bewerbung: Ob Luca Cunti über diese Saison hinaus noch eine Zukunft bei den ZSC Lions hat, ist fraglich. Zu gross war in den letzten Jahren die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zu viel Talent verschleuderte der Center. In Lugano liefert er gestern aber mit zwei Toren ein Bewerbungsschreiben gleich vor Ort ab. Die Tessiner waren schon vorher an ihm interessiert.