BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde

Die Resultate:

Ambri – Biel 2:1

Davos – Zug 0:1

Fribourg – Lausanne 3:5

Kloten – Servette 4:1

SCL Tigers – Lugano 3:5

Der Beste: Martin Gerber (Kloten). Seine Vorderleute brauchen eine Pause – der 42-jährige Gerber hält gegen Servette drei Punkte fest. Und das im Lederhosen-Kostüm.

Die Pflaume: Alexandre Picard (Fribourg). Der kanadsiche Verteidiger zieht das Unglück richtig an. Und steht immer auf dem Eis, wenn es vor Goalie Benjamin Conz brenzlig wird. Minus-2-Bilanz!

Der Rückfall: Zuletzt gewannen die SCL Tigers dreimal in Serie und kassierten dabei nur gerade zwei Gegentore. Der neue Trainer Heinz Ehlers brachte die verunsicherten Langnauer zurück in die Spur. Gegen Lugano aber fallen die Emmentaler zurück in alle Muster. Trotz dreimaliger Führung setzt es wieder einmal eine Niederlage ab. Weil die Abwehr undicht ist, was Lugano brutal bestraft.

Die Zahl: 3. In Biel ist die Torproduktion ins Stocken geraten. Bloss 3 Treffer brachten die Seeländer in den letzten 3 Spielen zustande. Die gleiche Bilanz hat auch Zug. Doch der EVZ schafft es mit dieser mickrigen Ausbeute trotzdem, fünf Punkte zu holen.

Die Szene: Während des Einlaufens wird Biel-Stürmer Julian Schmutz von einem Puck im Gesicht getroffen, hinterlässt eine riesige Blutlache. Ersatz-Goalie Rytz sucht schon nach Zähnen. Schmutz habe zwar keine verloren, sehe aber aus wie die Comicfigur Joker im Film Batman, heisst es beim EHCB.

Die Kuriosität: Die Schiedsrichter Marco Prugger und Didier Massy verbringen einen geruhsamen Abend in Ambri, sprechen bloss eine einzige Strafe aus. Und die kassiert Biel erst noch wegen zu vielen Spielern auf dem Eis.

Und heute noch eine Zugabe aus der NLB: 2:25. Mit diesem kombinierten Torverhältnis verlieren die Nachwuchsteams Ticino Rockets (2:14 gegen Ajoie), EVZ Academy (0:6 in Langenthal) und GCK Lions (0:6 gegen die Lakers) am Samstag ihre Spiele in der NLB.