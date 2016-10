BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  Ewig junger Plüss (39) trifft und trifft

Die Resultate:

Bern - Davos 3:2

Biel - Fribourg 0:2

Lausanne - ZSC 2:3 n.P.

Lugano - Kloten 4:1

Servette - Ambri 4:3

Zug - Tigers 1:2 n.V.

Der Beste: Martin Plüss (Bern): Als jung und dynamisch hat sich der Captain vor dem Spiel gegen Davos im Matchblatt beschrieben. Als jung und dynamisch präsentiert sich der 39-Jährige dann auch auf dem Eis, trifft zum vierten Mal in den letzten vier Spielen.

Der Schlechteste: Cory Emmerton (Ambri) Eine grauenhafte Vorstellung in einem grauenhaften Spiel in Genf. Daran ändert auch sein Tor nicht.

Die Premiere: Langnau hat es geschafft! Nach sieben Heimsiegen und damit nach einer makellosen Bilanz kassiert der EVZ gegen die SCL Tigers die erste Heimpleite dieser Saison.

Die Szene: Das Spiel zwischen Servette und Ambri ist eine Fehlerorgie, die Technik auf tiefstem Niveau. Dazu passt dies: Servettes Simek und Kast legen sich gegenseitig flach. Eine heftige Kollision mit Folgen: Simek erscheint danach mit Nasentampons, Kast mit einem Vollgesichtsschutz.

Das Highlight: ZSC-Verteidiger Patrick Geering narrt Lausannes Ersatz-Keeper Pascal Caminada mit einem Zauber-Penalty. Und die Zürcher gewinnen zum zweiten Mal in einer Woche ein Penaltyschiessen. Davor hatten sie elf Mal in Folge in dieser Disziplin verloren.

Das Problem: Biels harmlose Offensive. Mit 41 geschossenen Treffern in den ersten fünf Partien waren die Seeländer noch die torgefährlichste Mannschaft, in den letzten fünf Partien (fünf Pleiten) hat sich dieser Wert fast halbiert. Die Bieler haben gegen Gottéron zahlreiche Top-Chancen, treffen aber kein einziges Mal.