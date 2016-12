BLICK präsentiert das Sixpack der NLA-Runde :  Die Powerplay-Könige des SCB

Die Resultate:

Biel – Lugano 6:2

Kloten – Fribourg 0:4

Servette – Zug 1:2

SCL Tigers – Lausanne 3:5

ZSC Lions – Bern 1:6

Der Beste: Ramon Untersander (Bern). Der Nati-Verteidiger zieht die Fäden beim Meister und steht hinten felsenfest. Alles, was er macht, hat Hand und Fuss. Er hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht.

Die Pflaume: David Rundblad (ZSC Lions). Der Verteidiger gewann 2015 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup und spielte zuletzt bei seinem Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft stark. Bei den ZSC Lions scheint aber ein anderer David Rundblad mit der Nummer 7 aufzulaufen.

Der Fehlstart: Zum 22. Mal im 31. Spiel kassiert Kloten das 0:1. Fribourgs flinker Tscheche Roman Cervenka trifft in Überzahl nach 93 Sekunden. Es ist bereits das elfte Mal diese Saison, dass Kloten in den ersten drei Minuten in Rückstand gerät.

Der Rückkehrer: Im Frühjahr musste er in Biel gehen, war während Monaten ohne Job. Nun gibt Daniel Steiner für Fribourg gegen Kloten sein Comeback. Der 36-jährige Emmentaler wird auch in Überzahl eingesetzt. Seine Klage gegen den EHC Biel zieht Steiner nun zurück.

Die Zahl: 5. Meister Bern verwertet bei seinem Sprung auf den Leaderthron fünf der sieben Zürcher Strafen. Die erste durch Topskorer Arcobello, die zweite durch Moser, die dritte durch Andersson, die fünfte durch Untersander und die siebte durch Lasch.

Der Lauf: Biel holt sich beim 6:2 gegen Lugano den sechsten Sieg aus den letzten sieben Partien. Die Handschrift von Trainer Mike McNamara wird immer deutlicher erkennbar. Unter dem Kanadier ist Biel zum ernsthaften Playoff-Kandidat gereift.