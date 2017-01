Biel taucht in Fribourg Gottéron gibt Rote Laterne an Ambri ab

Das Spiel: Wiedersehen macht Freude. Insbesondere für Daniel Steiner, der im Sommer in Biel vor die Türe gestellt wurde. Der Stürmer feiert mit Fribourg gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber drei wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. Zum Matchwinner mutiert wie schon am Montag gegen Kloten (4:2) Killian Mottet. Nach zehn Minuten hämmert der Flügelstürmer die Scheibe über Jonas Hillers Fanghand hinweg ins Tor. Und 16 Minuten vor Spielende doppelt er mit eine​m​ Buebetrickli nach. Bitter für Hiller: Die Scheibe springt unglücklich über seinen Beinschoner. Mit diesem Sieg gibt Fribourg die rote Laterne an Ambri ab. Für Biel ist es bereits die vierte Auswärtsklatsche in Serie.

Der Beste: Killian Mottet (Fribourg): Neues Jahr, neues Glück. Am Montag traf der Stürmer gegen Kloten erstmals seit dem 14. Oktober oder 1300 Minuten wieder. Und das erst noch doppelt. Gegen Biel wiederholt Mottet das Kunststück, strotzt nur so vor Selbstvertrauen.

Die Pflaume: Dave Sutter (Biel): Verliert in der eigenen Zone die Scheibe an Ritola und verschuldet so das 2:4.