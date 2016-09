Kevin Schläpfer zu Spylos Vorwürfen: «Das ist unterste Schublade!»

Der vertragslose Ahren Spylo (32) holt auf Facebook zum Rundumschlag gegen seinen ehemaligen Trainer Kevin Schläpfer aus, fordert Respekt und fragt ihn unter anderem: «Wann ist es für dich Zeit zu gehen?»

Der Baselbieter selbst versteht die Welt nicht mehr. «Hat wirklich Ahren diese Zeilen geschrieben? Ich kann das kaum glauben. Ich fand ihn menschlich top, dachte, wir hätten eine gute Zeit gehabt. Eine solche Attacke hätte ich ihm nicht zugetraut», so Schläpfer.

Nach der letzten Saison wollte der 46-Jährige mit dem Deutsch-Kanadier, dessen Vertrag im Seeland nach sechs Jahren nicht mehr verlängert wurde, Essen gehen. «Doch Ahren hat mich nie zurückgerufen. Und plötzlich sagte man mir, er sei abgereist.»

Schläpfer ist enttäuscht, sagt: «Ich wollte Spylo damals unbedingt, habe ihn sechs Jahre gestützt und alles für ihn getan. Wir haben ihm sogar trotz eines Kreuzbandrisses während der Lockout-Saison einen neuen Vertrag gegeben.»

Spylo ärgert, dass Schläpfer die Leistung des 32-Jährigen bloss als gut bezeichnet hat und schreibt in seinem stilloses Statement: «Diese Worte kommen vom selben Typen, der während eines Spiels einen Nervenzusammenbruch hatte und nicht mehr weiter coachen konnte.»

Diese Aussage stösst Schläpfer sauer auf. «Er kann mir in den Rücken schiessen und mich als schlechten Trainer bezeichnen. Das ist alles in Ordnung. Aber dass er den Tod meiner Mutter und meinen darauffolgenden Zusammenbruch ins Spiel bringt, ist unterste Schublade», so der Coach und fügt an: «Ein echter Kerl ruft an und stellt nicht solche Zeilen auf Facebook.»