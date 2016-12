Liveticker: SC Bern - SCL Tigers

Nach dem spektakulären 3:4 gegen die ZSC Lions am Freitag reisen die SCL Tigers heute zu einem weiteren Topklub. Das Berner Derby gegen den SCB steht auswärts an.

Für die Tigers gehts darum, den Anschluss an den Strich zu halten. Einfach wird die Sache allerdings nicht. Die beiden bisherigen Auftritte in der Postfinance-Arena in dieser Saison endeten klar zugunsten des SCB (2:6, 1:4).

Dennoch haben die Tigers eine positive Erinnerung ans letzte Derby. Daheim siegten die Emmentaler im Oktober gleich mit 4:0. Gelingt ihnen der zweite Derby-Sieg in Folge?

Verfolgen Sie den Match zwischen dem Dritten Bern und dem Zehnten SCL Tigers ab 19.45 Uhr im Liveticker!