Auf Wunsch der Klubs :  Schiedsrichter ändern mitten in der Saison den Tarif!

Nati-Coach Patrick Fischer hatte Alarm geschlagen. Die Trainer hatten sich beklagt. Und am Wochenende sprachen die Sportchefs bei den Schiedsrichter-Bossen vor.

In der Schweiz sollen vor allem die Stockfouls, die in unserer Liga zu lange toleriert wurden und zu einem schlechten Markenzeichen geworden waren, endlich geahndet werden.

Denn in den Länderspielen und zuetzt auch in den Partien der Champions Hockey League hatten die Schweizer Teams für die schlechten Angewohnheiten den Preis in Form von Strafen und Powerplay-Gegentoren bezahlt.

Deshalb haben die Schiedsrichter seit dem Wochenende in der NLB und seit gestern in der NLA die Anweisung, in diesem Bereich durchzugreifen.

Und das sah dann gestern so aus:

7x 2 Strafminuten gegen die ZSC Lions (2x Beinstellen, 2x Stockschlag, 1x Haken, 1x Halten).

2x 2 Minuten gegen Bern (1x Beinstellen, 1 x Halten).

7x 2 Strafminuten gegen die SCL Tigers (4x Haken, 2x Halten, 1x Stockschlag).

13x 2 Minuten gegen Lausanne (7x Halten, 2x Haken, 2x Stockschlag, 1x Behinderung, 1x Unsportliches Verhalten).

5x 2 Strafminuten gegen Servette (2x Stockschlag, 1x Puck aus dem Spielfeld schiessen, 1x Übertriebene Härte, 1x Torhüter-Behinderung).

6x 2 Minuten gegen Zug (3 x Beinstellen, 2x Stockschlag, 1 x Halten).

7x 2 Strafminuten gegen Biel (2x Stockschlag, 2x Haken, 1x Halten, 1x Hoher Stock, 1x Behinderung).

5x 2 Minuten gegen Lugano (2x Stockschlag, 2x Haken, 1x Halten).

6x 2 Strafminuten gegen Kloten (3x Stockschlag, 2x Haken, 1x Zu viele Spieler auf dem Eis).

6x 2 Minuten gegen Fribourg (3x Stockschlag, 1x Beinstellen, 1x Halten, 1x Torhüter-Behinderung).

In den fünf Spielen vom Dienstag wurden total 20 Strafen wegen Stockschlägen ausgesprochen. Zum Vergleich: In den sieben Partien am Wochenende vor der Nati-Pause waren es insgesamt nur vier gewesen!

«In den letzten Jahren wurde das bei uns falsch gelehrt», hatte Nati-Coach Fischer letzte Woche festgestellt. Jetzt ist die Frage, wie hoch die Lernfähigkeit der Spieler ist und wie schnell sie die schlechten Angewohnheiten abstellen können. Die Antwort darauf könnte meisterschaftsentscheidend sein. Denn gestern fielen 16 Powerplay-Treffer.

Mit der neuen Linie soll endlich auch zwischen erwünschter Härte und unsauberem Spiel, das meistens die Folge von Stellungsfehler oder Faulheit ist, unterschieden werden. Bleibt zu hoffen, dass das den Schiedsrichtern nun besser gelingt als in der Vergangenheit.