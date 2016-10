Ambri-Coach Hans Kossmann genervt: 1:4-Niederlage gegen SC Bern

Sein Team habe alles gegeben, am Ende habe das Talent und die Qualität des erfahreneren SCB den Unterschied gemacht. Das sagt Ambri-Trainer Hans Kossmann (54) direkt nach der 1:4-Niederlage gegen Bern. Nun, die Biancoblu haben tatsächlich lange auf Augenhöhe mit dem Meister gespielt – weil die Mutzen offensichtlich Mühe haben, gegen vermeintlich schwächere Gegner das Spiel zu bestimmen.

Nach einem Mini-Hoch von sechs Siegen in sieben Spielen – davon fünf nach Verlängerung oder Penaltyschiessen – kassierte Ambri nun die vierte Pleite in Serie und ist erneut auf den letzten Tabellenrang abgerutscht. Die Gründe dafür kurz zusammengefasst: Ineffizienz im Abschluss, praktisch inexistenter Spielaufbau, hohe Fehlerquote bei druckvollen Gegnern.

Am auffälligsten aber ist bei den Biancoblu ihre schreckliche Bilanz im Powerplay: Nur gerade drei Tore sind den Leventinern bisher in Überzahl gelungen – bei 49 Chancen. Das ergibt einen haarsträubenden Wert von 6,12 Prozent! Zum Vergleich: Als bestes Team in diesem Ranking weist Lausanne über 31 Prozent Powerplay-Effizienz auf!

Darauf angesprochen, ändert sich Kossmanns Laune schlagartig. Er wettert: «Heute hatten wir ein gutes Powerplay. Oder haben Sie ein schlechtes gesehen? Natürlich könnte ich es jetzt kritisieren. Aber dieser Wert ist nur etwas für die Journalisten.» Nun, wie erwähnt, Ambri hat bisher drei Tore in Überzahl geschossen – soviele wie andere Teams in einem Match. Mehr Powerplay-Tore könnten schon hilfreich sein? «Natürlich, aber ich bin der Coach und kein Spieler, der sie reinmachen muss. Aber ich gebe nach diesem Spiel niemandem Scheisse dafür, dass Jeder sein Bestes versucht hat.»

Nachdem der Kanadier seinen Frust rausgelassen hat, betont er doch noch, dass die Leader auch Leader sein sollen und punkten müssen. Dass die schlechten Gewohnheiten wie die Eigenfehler gegen Ende der Partie abgestellt werden müssen. Und dass man offensiv einen direkteren Weg zum gegnerischen Tor finden müsse. Und: Mit Sven Berger, Dario Kostner und Marc Gautschi sind gegen den SCB drei Ambri-Spieler verletzt ausgefallen.