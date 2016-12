6:3 gegen Angstgegner Lausanne Hiller führt Biel zum vierten Sieg in Serie

Am Ursprung des Erfolgs steht aber wieder einmal Jonas Hiller. Am Samstag gegen die ZSC Lions war der Appenzeller Goalie noch der Buhmann. Der 34-Jährige sah bei drei Treffern schlecht aus – und brachte den EHCB so um einen Punkt. Nun aber ist Hiller wieder ganz der Alte.

Eine halbe Stunde lang dominieren die Gäste das Geschehen. Doch «Super-Jonas» hält sein Team wie so oft im Spiel – und beflügelt seine Vorderleute. ​​Earl, Lundin und Rossi stellen innerhalb von acht Minuten auf 5:2. Auch als Lausanne am Ende mit sechs Feldspielern und ohne Torhüter anstürmt, bewahrt Hiller die Ruhe. Einziger Wermutstropfen: Valentin Lüthi muss sich an den Hüften operieren lassen. Saisonende.

​Der Beste: Jonas Hiller (Biel): Hält sein Team im Spiel und danach den Sieg fest.

Die Pflaume: Philippe Schelling (Lausanne): Verlässt das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.​