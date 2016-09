Noch nicht mit Toren oder Assists hat Pestoni bisher in Zürich Eindruck gemacht, sondern mit seinem sonnigen Gemüt. «Er ist ein toller Junge. Inti hat immer ein Lächeln im Gesicht», sagt der neue ZSC-Trainer Hans Wallson.

Der 25-Jährige wurde ganz bewusst geholt, um der aus vielen Zürchern bestehenden Mannschaft einen Schuss Tessiner Temperament und Leichtigkeit beizufügen. «Tessiner und Bündner haben immer schon gut nach Zürich gepasst», glaubt der Churer ZSC-Sportchef Edgar Salis.

Im Dezember Papa

Für Pestoni selbst ist es ein grosser Schritt und schon fast ein Sprung in einen neuen Lebensabschnitt. Neben dem Wechsel vom Dorfklub Ambri zum Zürcher Stadtklub steht auch noch eine private Veränderung an: Seine Freundin Carolina ist schwanger und erwartet ein Mädchen. Im Dezember wird Inti Papa.

In seinem Fall ist es wahr, wenn Pestoni sagt, dass er bei einem anderen Verein mehr hätte verdienen können. «Ich will mich bei einem Spitzenverein in allen Bereichen verbessern», sagt der Stürmer, der letzte ­Saison bei Ambri in der Quali 15 Tore erzielte und 40 Punkte skorte.

Die Komfort-Zone verlassen

«Er hat eine Herausforderung bei uns gesucht», sagt Wallson. Viele in seinem neuen Klub hat beeindruckt, dass Pestoni die Komfort-Zone in der heimischen Leventina verlassen hat und sich dem Konkurrenzkampf bei den ZSC Lions stellt, wo sich 15 starke Stürmer, die alle Länderspiele bestritten ­haben, um Eiszeit balgen.

In Ambri war Inti der «giovane Pestoni» (junge Pestoni), der Dorfprinz, der nicht immer an seine Grenzen gehen musste. In Zürich wurde er nun bereits im Sommertraining geschliffen. Er musste richtig leiden, auch wenn er selbst behauptet: «Das Training war anders, aber nicht unbedingt härter.»

Obwohl er kaum Deutsch spricht, hat er sich schnell im Team integriert. Mit seinen Teamkollegen unterhält er sich auf Englisch.

Er wohnt unweit des Hallenstadions, und das Stadtleben scheint ihm keine Mühe zu bereiten. «Ich habe ja die letzten beiden Jahre nicht mehr in Ambri, sondern in Bellinzona gelebt», sagt er lächelnd. «Ausserdem bin ich nicht wegen der Stadt nach Zürich gekommen, sondern um Eishockey zu spielen.» Und das kann er heute erstmals wieder in der NLA tun – zum vorgezogenen Saisonstart, ausgerechnet gegen sein Ambri.

«Ich weiss nicht, was ich zu erwarten habe», sagt er vor dem Duell gegen seinen Herzensklub. «Es wird ein spezielles Spiel für ihn», glaubt Wallson, der über seinen neuen Schützling sagt: «Es macht Spass, ihm zuzuschauen. Er sieht Dinge, die sonst keiner sieht.» Mit seiner Unberechenbarkeit soll Pestoni das Spiel der Lions be­leben.