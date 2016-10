Das Spiel: Lugano lässt nichts anbrennen, Biel macht auf Sonntagsbetrieb: Nur keine Aufregung. Furrer und Reuille legen schon mal beruhigend vor, auf eine Reaktion der Seeländer wartet man dann vergebens: Die bisher beste Offensive der Liga blutleer, die bisher stilsicherste Defensive ungewohnt löchrig – verkehrte Welt in der Resega. Als Martensson Biel-Keeper Jonas Hiller dann wie Furrer beim 1:0 auf der Stockhandseite erwischt, fällt quasi der Vorhang. 3:0. Biel ist zu keiner Reaktion mehr fähig. Schmutz' Ehrentreffer (57. Spielminute) hinterlässt nur in der Statistik Spuren, der Stürmer kassiert danach aber noch zwei plus zwei Minuten für hohen Stock.

Der Beste: Ulmer (Lugano). Mit Übersicht in der Offensive, mit Umsicht bei der Abwehrarbeit.

Die Pflaume: Dave Sutter (Biel). Lässt sich vor Reuilles 2:0 die Scheibe abluchsen.

Transfer des Tages: Maxim Lapierre (31) ist zurück beim HC Lugano. Der Kanadier mit jahrelanger NHL-Erfahrung (Montreal, Anaheim, Vancouver, St. Louis, Pittsburgh) absolvierte in der letzten Saison 21 Partien für die Tessiner, traf dabei dreimal. Den erneuten Sprung in ein NHL-Kader hat er diesen Sommer im Camp der New York Rangers nicht geschafft.