Nino Niederreiter spricht über den World Cup of Hockey

Wer die Spiele des World Cups of Hockey in Toronto verfolgt, stellt doch einen erheblichen Unterschied zu dem hiesigen NLA-Betrieb fest. Nicht nur sind die Spieler technisch besser, sondern vor allem auch die Intensität in den Zweikämpfen und die Handlungsgeschwindigkeit ist viel höher.

Dank Siegen gegen die USA und Tschechien hat sich das zusammengewürfelte Team Europa mit den vier Schweizern Roman Josi, Mark Streit, Nino Niederreiter und Luca Sbisa überraschend für den Halbfinal qualifiziert, wo es heute um 19 Uhr Schweizer Zeit (live auf Sport 1) auf Schweden trifft.

Spieler aus der Schweiz, Deutschland, Slowakei, Norwegen, Frankreich, Dänemark und Slowenien – wie konnte diese bunte Truppe so schnell zusammenwachsen? «Das Natiönli-Denken war schnell weg», erklärt der 24-jährige Niederreiter, der zum Beispiel mehrmals mit dem slowakischen Verteidiger-Riesen Zdeno Chara essen ging. «Es hat ausschliesslich gute Typen in dieser Mannschaft und nicht einen Stinkstiefel.» So sassen anfangs noch die Spieler aus den gleichen Ländern beim Essen zusammen, doch schon durchmischten sich die Gruppen.

Niederreiter wäre zwar liebend gerne mit der Schweizer Nati am Turnier dabei gewesen, gewinnt der jetzigen Situation mit dem Team Europa auch Gutes ab. «Man fühlt sich viel weniger unter Druck als wenn man für die Nati aufläuft. Wir haben hier nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.» Gelingt das dem Team von Ex-Nati-Coach Ralph Krueger erneut, dann ist auch der Finaleinzug möglich. Zumal der letzte Test vor dem World Cup gegen die Tre Kronor gewonnen wurde. «Ich erwarte allerdings diesmal ein viel stärkeres Schweden», warnt Niederreiter.