Timo Meier hat den Torhunger entdeckt!

Der 20-Jährige steuert für die San José Barracuda binnen nur eines Tages vier Treffer bei. In den zwei Auswärtsspielen am Samstagabend (3:4-Niederlage) und Sonntagnachmittag (4:0-Sieg) bei den San Antonio Rampage schnürt der Herisauer je ein Doppelpack. Meier verzeichnet nach 14 Spielen acht Tore und sechs Assists.

Solche Leistungen dürften auch dem NHL-Team von San José nicht entgangen sein. Die Sharks drafteten Meier im Jahr 2015 als ersten Spieler. Gut möglich, dass der Schweizer demnächst in der besten Eishockey-Liga der Welt zum Handkuss kommt.

Dort gibts aus Eidgenössischer Sicht ebenfalls einiges zu vermelden.

Mark Streit und seine Philadelphia Flyers behalten im Schweizer Duell mit Roman Josi und Kevin Fiala von den Nashville Predators das bessere Ende für sich.

Anders als beim letzten Heimspiel in Tennessee bleibt das Schweizer NHL-Duo in Diensten der Predators ohne Skorerpunkt. Auch Mark Streit trägt sich in der Nacht auf heute nicht in die Statistikbücher ein.

Joël Vermin und seine Tampa Bay Lightning unterliegen auswärts bei Carolina 0:1 nach Verlängerung. Erfreulicher verläuft der Abend für Nino Niederreiter. Der Churer steuert beim 2:1-Auswärtssieg über Edmonton einen Assist bei. (sag)

Die weiteren Ergebnisse der NHL:

New York Islanders - Detroit Red Wings 3:4 n.V.

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 1:2

Calgary Flames - Anaheim Ducks 8:3