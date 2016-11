Minnesota-Niederreiter haut Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh weg

Nino-Show in St. Paul! In der Nacht auf Samstag glänzt der Schweizer Nino Niederreiter für die Minnesota Wild. Beim 6:2-Sieg über den amtierenden Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh schiesst Niederreiter zwei Tore und avanciert zum Matchwinner.

Penguins-Superstar Sidney Crosby bringt indes keinen Fuss vor den anderen, ihm gelingt kein Skorerpunkt und er beendet das Spiel mit einer Bilanz von -1.

Mark Streit steht bei der Heimniederlage der Philadelphia Flyers gegen die New York Rangers über 20 Minuten auf dem Eis (0-Bilanz). 2:3 unterliegt das Team des Schweizers.

Erfolgreicher verläuft diese Runde für Roman Josi und die Nashville Predators. Nach dem ersten Drittel noch 0:1 hinten drehen die Predators das Spiel und besiegen die Winnipeg Jets mit 5:1. Josi gelingen dabei zwei Assists. Auch Yannick Weber kommt beim Nashville-Sieg zum Einsatz.

Und noch ein Schweizer steht in dieser Nacht auf dem Eis: Luca Sbisa wird für 15:40 Minuten bei Vancouver eingesetzt. Die Canucks verlieren auswärts bei den Dallas Stars 1:2. (leo)

Alle NHL-Resultate im Überblick:

Philadelphia Flyers – New York Rangers 2:3

Anaheim Ducks – Chicago Blackhawks 2:3

San Jose Sharks – New York Islanders 3:2

Minnesota Wild – Pittsburgh Penguins 6:2

Washington Capitals – Buffalo Sabres 3:1

Nashville Predators – Winnipeg Jets 5:1

Boston Bruins – Calgary Flames 1:2

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 3:5

New Jersey Devils – Detroit Red Wings 4:5 n.V.

Dallas Stars – Vancouver Canucks 2:1

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 3:2 n.P.