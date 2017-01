Wie einst Valon Behrami! :  Josi führt Predators mit Heldentat zum Sieg

«Ich muss mich einfach bei Roman bedanken», sagt Predators-Stürmer Calle Jarnkrok (25) nach dem Siegtreffer gegen Vancouver.

Der Schwede erhält in der Nachspielzeit in Unterzahl den Puck von Josi perfekt auf die Kelle serviert und muss nur noch zum 2:1 einnetzen – 1,5 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung.

Zuvor blockt der Schweizer Nashville-Verteidiger vor dem eigenen Tor, schnappt sich den Rebound gleich selbst, sprintet heroisch übers Eis und liefert den perfekten Assist zum Sieg.

Eine Heldentat, in der Ausführung vergleichbar mit jener des Schweizer Fussball-Natispielers Valon Behrami an der Weltmeisterschaft in Brasilien, als er den 2:1-Sieg gegen Ecuador einleitet.

Josi liefert übrigens auch gleich einen Assist zum 1:0 der Predators. Im Gegenzug bucht Sven Bärtschi beim Canucks-Ausgleich den entscheidenden Pass.

Neben Josi stehen bei Nashville auch Yannick Weber und Kevin Fiala auf dem Eis. Auf Seiten der Canucks ist neben Bärtschi auch Verteidiger Luca Sbisa im Einsatz.

Mark Streit sieht derweil seine Philadelphia Flyers 1:4 gegen Buffalo verlieren, während Timo Meier beim 5:3-Sieg der San José Sharks gegen die Edmonton Oilers spielen darf, sein Teamkollege Mirco Müller allerdings nicht zum Einsatz kommt. (wst)

Die weiteren NHL-Resultate der Nacht

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 4:1

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 5:3

St. Louis Blues - Boston Bruins 3:5

Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:1 n.V.

Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 4:3 n.V.

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 3:5

Anaheim Ducks - Dallas Stars 2:0