Tor und Assist zu Weihnachten :  Nino schreibt mit Minnesota Geschichte

Die Minnesota Wild siegen weiter. Gegen die New York Rangers feiern Niederreiter & Co. eine Tor-Party, siegen 7:4 und stellen somit einen Vereinsrekord auf.

Denn zum ersten Mal in der NHL-Geschichte fährt Minnesota zehn Siege in Serie ein. Massgeblichen Anteil am Erfolg in der Freitagnacht hat auch Niederreiter. Er erzielt mit seinem einzigen Schuss aufs Tor das zwischenzeitliche 3:1 und auch beim letzten Treffer der Wild hat der Schweizer seinen Stock im Spiel.

Pleiten für Richard, Sbisa und Bärtschi

Nichts zu lachen hat Tanner Richard im Dress von Tampa. Der Schweizer steht bei seinem zweiten NHL-Einsatz überhaupt etwas mehr als 16 Minuten auf dem Eis, kann die 0:4-Pleite gegen Washington aber auch nicht abwenden.

Auch die Vancouver-Schweizer Sven Bärtschi und Luca Sbisa verabschieden sich mit einer Niederlage in die Weihnachtspause. Die Canucks unterliegen den Calgary Flames mit 1:4. (rab)

Die weiteren NHL-Resultate

San Jose (mit Timo Meier) – Edmonton 3:2 n.V.

New York Islanders - Buffalo Sabres 5:1

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1

Columbus Blue Jackets - Montréal Canadiens 2:1 (Andrighetto überzählig)

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3:2 n.V.

Florida Panthers - Detroit Red Wings 3:4 n.P. (Malgin überzählig)