Schweizer NHL-Star verletzt :  Hier knallt Malgin mit dem Kopf in die Bande

Während sich Floridas Goalie-Oldie Roberto Luongo (37) letzte Nacht über einen Karriere-Meilenstein (448. Sieg, Platz 5 der ewigen NHL-Rangliste) freuen darf, kommt der Schweizer NHL-Center Denis Malgin (19) beim 3:0-Sieg der Panthers über New Jersey bös unter die Räder.

Es passiert im ersten Drittel: Devils-Center Pavel Zacha befördert den Oltner mit einem Check von hinten kopfvoran in die Bande. Malgin knallt mit dem Kopf gegen die Spielfeldumrandung und bleibt zunächst schwer benommen liegen, kann nach einer Minute das Eis aber immerhin aus eigener Kraft verlassen.

Übeltäter Zacha kassiert für den Bandencheck eine Fünfminutenstrafe und eine Abreibung von Florida-Bösewicht Shawn Thornton, der sich den 19-jährigen Tschechen vorknöpft.

Für den jungen Schweizer ist die Partie nach der Attacke früh vorbei – mit einer «Oberkörperverletzung», wie die Panthers offiziell verlauten lassen. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht klar. Florida-Coach Tom Rowe hatte nach dem Spiel keine weiteren Neuigkeiten. Die Panthers treffen am Donnerstag auf die Edmonton Oilers.

Für das Highlight des NHL-Abends ist der Washington-Russe Evgeny Kuznetsov zuständig. Er sorgt im Spitzenspiel gegen Montreal im Alleingang für das vorentscheidende 2:0. Herrlich, wie er zuerst Alexander Radulov den Puck klaut, dann Verteidiger Jeff Petry aussteigen lässt und am Ende auch Goalie Carey Price keine Chance lässt.

