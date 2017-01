Schweizer NHL-Rookie eiskalt :  Meier trifft nach Alleingang übers halbe Feld

Tor des Abends: Timo Meier (20) ist der Mann für die besonderen Treffer. Im Dezember traf der Appenzeller in seinem ersten NHL-Einsatz gleich das Tor. Und letzte Nacht sorgt Meier auf sehenswerte Weise für das 2:0 seiner San José Sharks gegen Winnipeg, als er alleine vor Jets-Goalie Hutchinson die Nerven behält und eiskalt versenkt. Seine Vorarbeit zum 4:0 von Chris Tierney rundet Meiers gelungenen Abend ab, am Ende siegen die Sharks mit 5:2. Der Schweizer Flügel steht nach 14 NHL-Karrierespielen nun bei 4 Skorerpunkten (2 Tore, 2 Assists).

Das zeigten die übrigen Schweizer: Sven Andrighetto kommt für Montreal während 11:24 Minuten zum Einsatz, kann die 0:1-Niederlage in Detroit aber auch nicht verhindern. Joël Vermin steht zwar wieder im NHL-Kader der Tampa Bay Lightning, sieht den 2:1-Sieg seines Teams in Los Angeles allerdings von der Tribüne aus.

Spektakel des Abends: Beim Superstar-Duell zwischen Alexander Ovechkin und Sidney Crosby fallen 15 Tore. Zuerst gehen Ovechkins Washington Capitals mit 3:0 in Führung, ehe Pittsburgh innert 20 Minuten fünfmal trifft. Am Schluss siegen die Penguins in der Verlängerung mit 8:7 und bescheren Washington die erste Niederlage nach neun Siegen. Grosse Figur des Abends ist Evgeni Malkin: Dem Pittsburgh-Russen gelingt ein Hattrick. (eg)