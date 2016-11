Schreckmoment in der NHL: Roman Josi verletzt ausgewechselt

Sorgen um Roman Josi: Nach einem Assist im Spiel gegen die Tampa Bay Lightning muss der Berner in Diensten von den Nashville Predators sechs Minuten vor Spielende verletzt ausgewechselt werden.

Was ist passiert? Lighting-Stürmer J.T.Brown knallt Josi seine Schulter an den Kopf, ohne dass ihn der Berner hat kommen sehen – ein sogenannter «Blindside-Hit». Der 26-Jährige bleibt für kurze Zeit benebelt am Boden liegen.

Seine Mitspieler nehmen sich dem Täter an, es kommt zu einer Rudelbildung. Die Schiedsrichter können die Situation rasch entschärfen. Josi kann nur mit Hilfe das Eis verlassen. Frustriert über die Attacke wirft Josi im Spielertunnel seinen Handschuh in den Gang.

Doch der Berner hat Glück im Unglück: Er trägt keine Verletzungen von der Aktion. Nach eigenen Angaben sei er «Okay». Auch Predators–Coach Peter Laviolette äusser sich zu dem Vorfall: «Es scheint mir, als ob Josi am Kopf getroffen worden ist. Ich hoffe es geht im gut.»

Aber auch ohne den Topverteidiger bringen die Predators den Sieg über die Zeit. Sie gewinnen gegen die Tampa Bay Lightning mit 3:1.

Nino Niederreiter verliert derweil mit seinen Minnesota Wild gegen die Dallas Stars mit 2:3 nach Verlängerung. Am Bündner kanns aber nicht gelegen haben, denn Niederreiter wird mit einem Tor und einem Assist zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet. (aho)

Die weiteren Resultate:

Edmonton – Chicago 5:0

Buffalo – Calgary 4:2

Pittsburgh – NY Rangers 2:5

Columbus – Colorado 2:3 n.V.

San Jose – New Jersey 4:0