Neun Schweizer dabei: Seit heute ist wieder NHL-Zeit

Resultate:

Ottawa - Toronto 5:4 n.V.

Chicago - St. Louis 2:5

San Jose - Los Angeles 2:1

Edmonton - Calgary 7:4

Wie viele Teams kämpfen um die Meisterschaft?

30. Die Mannschaften sind in zwei Tableaus unterteilt. 16 davon gehören zur Eastern, 14 zur Western Conference. Je die besten Acht in beiden Gruppen erreichen die Playoffs.

Wie viele Spiele werden absolviert?

Die Regular Season der NHL hat es in sich. Insgesamt kommen Eishockey-Fans in den Genuss von 1230 Spielen. Jedes Team kämpft in je 41 Heim- und Auswärtspartien um den Einzug in die Playoffs. Dort variiert die Anzahl der Begegnungen. In der K.o.-Phase kommt der altbekannte Best-of-Seven-Modus zum Einsatz.

Wie lange wird die Saison dauern?

Die Regular Season erstreckt sich vom 12. Oktober 2016 bis zum 9. April 2017. Um alles oder nichts gehts ab dem 12. April. Die Playoffs dauern voraussichtlich bis Mitte Juni.

Wie viele und welche Schweizer sind mit von der Partie?

Insgesamt haben neun Schweizer den Cut geschafft. Sie werden beim Saisonauftakt einsatzbereit sein: Roman Josi, Yannick Weber, Kevin Fiala (alle Nashville), Mark Streit (Philadelphia), Nino Niederreiter (Minnesota), Luca Sbisa, Sven Bärtschi (beide Vancouver), Sven Andrighetto (Montreal) und Denis Malgin (Florida).

Sieben Schweizer agieren aktuell in den Farmteams (AHL). Sie könnten im Verlauf der Saison den Sprung in die NHL schaffen: Timo Meier, Mirco Müller (beide San Jose), Dean Kukan (Columbus), Joel Vermin, Tanner Richard (beide Tampa Bay), Christoph Bertschy (Minnesota) und Reto Berra (Florida).

Wann findet das All-Star-Game statt?

Das All-Star-Game, in dem die Besten der Besten der Liga aufeinandertreffen, findet am 29. Januar 2017 in Los Angeles statt. Bei der letzten Ausgabe stand Roman Josi auf dem Feld. (sag)