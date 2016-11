Nur Streit verliert :  Bärtschi trifft – Josi feiert NHL-Jubiläum

Ein nahezu perfekter Abend für unsere NHL-Söldner!

Sven Bärtschi ist der Mann des Abends in Arizona. In der vierten Minute lanciert der Vancouver-Stürmer die Partie mit seinem zweiten Saisontor: Er steht im Slot goldrichtig und bezwingt Coyotes-Goalie Smith mit einer blitzschnellen Schaufelbewegnung.

Doch damit nicht genug. Beim 4:1-Auswärtserfolg der Canucks, mit Luca Sbisa (1 Assist) auf dem Eis, bucht er noch zwei Torvorlagen.

200 Zähler für Josi

Apropos Punkte: Das muss ihm erst mal einer nachmachen. In seinen 353 Spielen in der besten Eishockeyliga der Welt hat sich Roman Josi nun 54 Tore und 146 Assists gutschreiben lassen.

Der Meilenstein fällt beim 5:2-Erfolg gegen die Dallas Stars. Mit einem Pass, der Sekunden später zum Empty-Netter führt, schraubt der Berner Verteidiger in Diensten der Nashville Predators sein Punktekonto auf 200 Zähler.

Streit mit Assist – und Niederlage

Zwar ohne persönlichen Zähler, dafür mit einem Sieg gestaltet Nino Niederreiter seinen Eishockey-Abend. Der Churer steht beim 3:1 von Minnesota über Winnipeg während 14 Minuten auf dem Eis.

Weniger glücklich läuft es Mark Streit und den Philadelphia Flyers. Obwohl Streit einen Assist in die Statistikbücher einträgt, unterliegt sein Team auswärts bei den Tampa Bay Lightning 2:4. (sag)

Die weiteren Ergebnisse:

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 1:2 n.P.

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 5:4 n.P.

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 1:6

Washington Capitals - St. Louis Blues 4:3

Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 0:2

San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 2:1

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:6

Los Angeles Kings - New York Islanders 4:2