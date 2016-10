Nur ein Schweizer verliert :  Fiala-Doppelpack gegen Pittsburgh!

Fiala trifft doppelt

Vier Spieler fallen mit einer Lebensmittelvergiftung aus – und trotzdem siegen die Nashville Predators gegen die Pittsburg Penguins mit 5:1. Grosser Anteil daran hat Kevin Fiala, der gleich doppelt einnetzt (1:0 und 4:1). Das bringt ihm am Ende den Titel für den besten Spieler der Partie und den Applaus seiner Schweizer Teamkollegen Roman Josi und Yannick Weber, die ebenfalls im Einsatz standen.

Streit kehrt zum Siegen zurück

Mit 22:45 Minuten steht Mark Streit gegen die Carolina Hurricanes am längsten auf dem Eis. Das scheint sich auszuzahlen: Seine Flyers gewinnen mit 6:3 und feiern nach drei Pleiten wieder einen Sieg.

Malgin gewinnt mit den Panthers

Colorado kann bei den Florida Panthers keine Punkte abgrasen. 5:2 siegt das Heimteam, bei dem auch Denis Malgin etwas mehr als elf Minuten mittun kann.

Niederlage für Nino

Drei Siege in Serie gabs zuletzt für Minnesota. Jetzt folgt eine Niederlage nach Verlängerung. 1:2 bei den New Jersey Devils. Nino Niederreiter geht mit einer neutralen Bilanz in die Garderobe.

Die weiteren Resultate der Nacht

Chicago – Toronto 5:4 n.V.

Washington – New York Rangers 2:4

Boston – Montreal 2:4

Ottawa – Tampa Bay 1:4

Detroit – San Jose 3:0

Dallas – Columbus 0:3

(fan)