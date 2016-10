Ist Ex-SCB-Junior Hischier (17) der nächste Josi?

Josi, Streit, Niederreiter, Hiller und Co. haben den Weg vorgespurt, Schweizer Hockeyspieler geniessen in Nordamerika mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf. Abwehrmann Roman Josi (26) gilt gar als einer der aufregendsten Spieler in der NHL.

Für Nachschub ist ebenfalls gesorgt. Timo Meier und Kevin Fiala wurden im NHL-Draft auch zuletzt junge Schweizer in der ersten Runde gezogen.

Und ein Ende ist nicht in Sicht. Der aktuelle Hoffnungsträger heisst Nico Hischier (17). Der frühere SCB-Junior hat beste Chancen, im nächsten Sommer als einer der ersten Spieler ausgewählt zu werden.

Beachtung in Nordamerika

In den wichtigen Rankings ist der Walliser vorne dabei. «NHL Central Scouting» bewertet den Center mit einem «A»-Rating – besser gehts nicht. Das Fachportal «Hockeyprospects.com» sieht ihn als Nummer 8 des Draft-Jahrgangs, der kanadische TV-Sender «Sportsnet» als Nummer 9. Bei «Future Considerations» liegt Hischier auf dem vergleichsweise bescheidenen 20. Rang. Was aber immer noch locker für die erste Draft-Runde reichen würde.

Gute Aussichten also für den offensiv starken Schweizer, der die Lorbeeren in dieser Saison in der kanadischen Juniorenliga QMJHL zu bestätigen versucht. Dort hat er bei den Halifax Mooseheads angeheuert.

Und der Abstecher nach Übersee lässt sich bisher solide an: Von vier Partien haben die Mooseheads zwei gewonnen, Hischier hat bereits drei Tore vorbereitet.

Ein zusätzliches gutes Omen: Hischiers Landsmann Timo Meier (19) begann seine Nordamerika-Karriere ebenfalls in Halifax – und wurde 2015 von San José in der ersten Runde gezogen.

Weitere Schweizer in den Rankings

Für ein «B»-Rating von «NHL Central Scouting» reicht es derweil Verteidiger Tobias Geisser, der in dieser Saison sechs NLA-Einsätze für Zug absolviert hat.

Mit einem «C» versehen werden ZSC-Spieler Roger Karrer, Zug-Junior Sven Leuenberger, Moncton-Akteur Simon Le Coultre, Deniss Smirnovs und Sandis Smons, zwei Letten, die im Servette-Nachwuchs spielen. (eg)