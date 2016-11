Schweizer Rookie Denis Malgin in der NHL: Erstes Tor beim 10 Spiel

Was für eine Nacht für Denis Malgin! Der 19-Jährige darf in der besten Eishockey-Liga der Welt zum zehnten Mal mittun. Dadurch beginnt sein Dreijahresvertrag – in der NHL mit 640'000 Dollar dotiert – per sofort zu laufen.

Und der Oltner sorgt dafür, dass ihm der Abend wohl für immer in Erinnerung bleibt. Denn in der 56. Minute im Spiel der Boston Bruins gegen die Florida Panthers verbucht er seinen ersten NHL-Treffer!

Der ehemalige ZSC-Spieler wird im Slot angespielt, dreht sich blitzschnell und bezwingt Boston-Goalie Tuukaa Rask mit einem trockenen Handgelenkschuss. Sein Jubel ist riesig, nach der Partie ist er trotzdem ernüchtert. Der Grund: Seine Panthers unterliegen mit 1:2. «Es ist schön, dass ich getroffen habe. Aber wir haben verloren, das ist schlecht», so Malgin später in der Garderobe.

Josi scort bei Nashville-Triumph

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folgen finden die Nashville Predators auf die Siegerstrasse zurück. Beim 5:1-Sieg bei den Colorado Avalanche reiht sich auch Verteidiger-Star Roman Josi in die Torschützenliste ein.

Der 26-Jährige ist in der 53. Minute für das zwischenzeitliche 4:1 besorgt. Mit 24:14 Minuten steht der Berner zudem am zweitlängsten auf dem Eis. Yannick Weber darf über elf Minuten mittun, lässt sich dabei eine starke Plus-drei-Bilanz notieren. Kevin Fiala muss zuschauen.

Minnesota-Serie reisst

Drei Partien hintereinander sind die Minnesota Wild als Sieger vom Eis gegangen. Diese Serie reisst gegen die Buffalo Sabres. Bei der 1:2-Heimniederlage bleibt Nino Niederreiter ohne Erfolgserlebnis. Der Churer rackert über 16 Minuten und weist am Ende eine neutrale Bilanz auf.

Duell der Riesentalente geht an Matthews

Auston Matthews (19), der Nummer-1-Draft von 2016, kreuzt mit Connor McDavid (19), dem Nummer-1-Draft von 2015, die Klingen. Das Aufeinandertreffen der zwei zukünftigen Superstars entscheidet Auston Matthews mit seinen Toronto Maple Leafs für sich.

Sie bezwingen die Edmonton Oilers mit 3:2 nach Verlängerung. Zum Matchwinner avanciert Nazem Kardi, der nach nur zwölf Sekunden Overtime die Partie mit seinem zweiten Treffer entscheidet. (sag)