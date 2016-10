Denis Malgin (19) vor NHL-Debüt: «Kann es kaum glauben»

Denis Malgin, dass Sie die Saison in der NHL beginnen würden, dachte wohl keiner. Was hätte man wohl für Quoten bekommen, wenn man darauf gewettet hätte...

Denis Malgin (lacht): Dann wäre man reich geworden. Ich kann es selbst kaum glauben. Ich dachte, ich würde die Saison in der AHL beginnen und vielleicht später mal eine Chance erhalten.

Die Basis haben Sie bereits im Rookie-Camp gelegt.

Ja, da sind mir sechs Tore in drei Spielen gelungen. Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Auch danach habe ich weiter gut gespielt. Und den Verantwortlichen der Florida Panthers hat es gefallen. Und jetzt bin ich am Punkt, von dem ich immer geträumt habe.»

Was hat Ihnen Coach Gerard Gallant mit auf den Weg gegeben?

Er hat mir gesagt, ich solle nicht zu viel nachdenken und einfach mein Spiel machen, denn das habe ihm gefallen.

Und wie ist es, mit dem grossen Jaromir Jagr im Team zu sein?

Es schon sehr speziell. Früher habe ich seine Spiele geschaut. Ich weiss nicht, wie alt ich war, als er erstmals in der NHL gespielt hat...

Da waren Sie noch längst nicht auf der Welt. Jagr ist ja schon 44 Jahre alt und gab 1990 sein NHL-Debüt…

…und ich bin Jahrgang 1997.

Redet er mit Ihnen oder müssen sich die Rookies erst einmal hinten anstellen?

Er ist generell ein ruhiger Typ und redet wenig. Doch er hat mir auf dem Eis schon einige Tipps gegeben und mir zum Beispiel gesagt, wo ich stehen soll.

Sind Sie allein in Florida oder sind Ihre Eltern beim NHL-Debüt gegen die New Jersey Devils dabei?

Nein, sie müssen arbeiten (Vater Albert ist Sportchef bei Martigny, die Red.), schauen sich das Spiel aber am TV an. Doch meine Freundin ist hier und wird zuschauen.