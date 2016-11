Denis Malgin gewinnt mit Panthers :  Sbisa und Bärtschi kassieren mit Canucks 9. Pleite in Folge

Denis Malgin und seine Florida Panthers haben sich von der Niederlage am Wochenende erholt. Beim Heimspiel gegen die Tampa Bay Lightning setzt sich das Team aus Sunrise, Florida mit 3:1 durch.

Nachdem unser jüngster NHL-Export, Denis Malgin, in den letzten Partien fleissig auf Punktejagd ging, zerreist der Oltner in der Nacht auf heute keine Stricke.

In seinem zwölfminütigen Einsatz verbucht der 19-Jährige zwei Schüsse aufs Tor und einen Check. Am Ende lässt er sich eine neutrale Bilanz notieren.

Sbisa und Bärtschi müssen unten durch

Die Vancouver Canucks stecken tief in der Krise! Das Team um Luca Sbisa und Sven Bärtschi unterliegt den New York Islanders mit 2:4 – das ist die neunte Canucks-Pleite in Folge.

Die NHL-Söldner Sbisa und Bärtschi machen bei der Niederlage keine gute Figur. Beide verzeichnen keine Skorerpunkte, dafür je eine Minus-eins-Bilanz.

In der dritten Begegnung feiern die Boston Bruins einen ungefährdeten 4:0-Sieg über die Buffalo Sabres. (sag)