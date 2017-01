Coach nimmt Goalie vom Eis :  Muss NHL-Star wegen diesem Flirt raus?

Der Torhüter der Buffalo Sabres erlebt im Spiel gegen die Toronto Maple Leafs ein Wechselbad der Gefühle. Während eines Time-outs im zweiten Drittel zeigt sich Robin Lehner in bester Laune, winkt einer Zuschauerin charmant zu. Diese freut sich ob der Aufmerksamkeit sichtlich und hält natürlich alles auf Video fest.

Kurze Zeit später findet sich der 25-Jährige allerdings auf der Bank wieder. Der Trainer nimmt ihn beim Stand von 2:3 herunter. Und Lehner kocht vor Wut, knallt seinen Helm auf den Boden und nimmt wenige Zentimeter neben der Dame zähnefletschend Platz, die er zuvor noch freundlich anlächelte.

Doch warum wurde der Schwede, der bei keinem der kassierten drei Tore alt aussah, von Coach Dan Bylsma zum Zuschauen verdammt? Eine Disziplinarmassnahme für seinen Flirt mit der hübschen Dame? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Er selbst findet nach der Partie: «Es ist frustrierend. Manchmal machst du Fehler. Ich wollte nicht rausgehen, aber es ist die Entscheidung des Trainers.»

Bylsma sagt: «Er sollte wegen der Auswechslung verärgert sein. Das ist ein Teil von Robins Spiel, diese Emotion. Ich habe kein Problem.»

Auch Schweizer waren in der Nacht auf heute in Nordamerika im Einsatz. Luca Sbisa ist beim 1:0-Minisieg der Vancouver Canucks über die Nashville Predators für den einzigen Assist (53.) zuständig. Ebenfalls eine Vorlage darf sich Nino Niederreiter im Duell zwischen den Minnesota Wild und den New Jersey Devils aufs Konto gutschreiben. Der Churer bereitet den ersten Treffer vor, seine Farben unterliegen letztlich aber mit 3:4. (sag)

Alle Ergebnisse:

New York Rangers - Dallas Stars 6:7

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 4:1

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:3

Boston Bruins - Ottawa Senators 4:6

Minnesota Wild - New Jersey Devils 3:4

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 4:6

Calgary Flames - Florida Panthers 5:2

Vancouver Canucks - Nashville Predators 1:0

Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 2:1 n.V.