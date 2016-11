Denis Malgin: Trifft in Montral gegen den besten Goalie der Welt

Carey Price gilt als bester Goalie der Welt. Seit der 29-Jährige wieder im Tor der Montréal Canadiens steht, läuft es dem Team aus Québec. Die letzten dreizehn Spiele, in denen der kanadische Nationalgoalie zwischen den Pfosten stand, haben die Habs gewonnen – Rekord!

Die Serie von Price hält – bis Denis Malgin kommt. Der 19-jährige Oltner muss letzte Nacht mit seinen Florida Panthers bei den heimstarken Canadiens ran und zeigt keinen falschen Respekt vor dem Mann mit der Wahnsinns-Abwehrquote von 94,8 Prozent.

Im zweiten Drittel schlägt er zu: Ein scharfer Handgelenkschuss und ein bisschen Glück, dass die Scheibe vom Verteidiger noch leicht abgelenkt wird – schon ist Price bezwungen, Florida führt mit 3:2. Es ist das vierte Saisontor für Rookie Malgin, der während 14:23 Minuten zum Einsatz kommt. Zwar gleicht Montréal, wo Sven Andrighetto 10 Minuten spielen darf, noch einmal aus, in der Verlängerung gelingt Panthers-Verteidiger Ekblad aber das Siegtor.

Den anderen Schweizer läufts dagegen gar nicht. Nino Niederreiter verliert mit Minnesota 0:1 gegen Calgary. Mark Streit unterliegt mit Philadelphia mit 2:3 in der Verlängerung gegen Ottawa. Roman Josi und Yannick Weber müssen mit Nashville in Toronto mit 2:6 vom Eis. Und Luca Sbisa gelingen für Vancouver gegen die New York Rangers zwar zwei Assists, trotzdem verlieren auch der Nati-Verteidiger und Teamkollege Sven Bärtschi mit 2:7. (eg)