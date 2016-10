NHL: Sieg für Mark Streit, Denis Malgin punktet bei Panthers-Sieg

Toller Abend für Denis Malgin (19). Der Schweizer Stürmer der Florida Panthers darf sich über einen 5:2-Auswärtssieg bei den Detroit Red Wings freuen.

Malgin steht dabei während etwas mehr als acht Minuten auf dem Eis, gehört jeweils zu den auffälligen Spielern. Vor allem in der 18. Minute, als er über die rechte Seite kommt und perfekt auflegt für Kollege Marchessault, der das 3:0 erzielt.

Es ist Malgins zweiter Assist in der laufenden NHL-Saison. Nachdem der Oltner aber am Anfang des dritten Drittels von einem hohen Stock getroffen wird, kommt er nicht mehr aufs Eis zurück und lässt sich eine Plus-1-Bilanz notieren. Mann des Abends in Detroit ist Colton Sceviour, der mit einem Hattrick glänzt.

Ebenfalls über einen Auswärtssieg freuen sich die Philadelphia Flyers mit Mark Streit. Der Berner Verteidger erhält beim 4:3-Sieg über die Carolina Hurricanes rund 22 Minuten Eiszeit und geht mit einer Minus-2-Bilanz vom Eis. (wst)

Die NHL-Resultate vom Sonntag:

Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:5

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:4

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 1:3

New York Islanders - Toronto Maple Leafs 5:1

Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 3:0

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 6:1

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 0:2

Calgary Flames - Washington Capitals 1:3