NHL-Einstand: Denis Malgin siegt mit den Florida Panthers bei Debüt

Gelungener Einstand für Denis Malgin: Der Schweizer steht beim 2:1-Heimsieg nach Verlängerung der Panthers gegen die New Jersey Devils über zwölf Minuten auf dem Eis. Im Schlussdrittel spielt der 19-jährige Oltner sogar in der Powerplay-Formation. Am Ende weist er eine neutrale Bilanz auf.

Weniger glücklich werden Nino Niederreiter und seine Minnesota Wild mit ihrem Saisonauftakt sein. Sie unterliegen den St. Louis Blues auswärts mit 2:3. Der 24-jährige Churer wirkt 13:43 Minuten mit, verzeichnet einen Torabschluss und drei Checks. Auch seine Bilanz ist neutral.

Gar nicht zum Einsatz kommt Sven Andrighetto bei den Montréal Canadiens. Immerhin wird er auf der Tribüne Zeuge davon, wie seine «Habs» einen 4:1-Auswärtssieg gegen die Buffalo Sabres einfahren. (sag)

Die weiteren Resultate

Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 5:4 n.V.

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 6:4

New York Rangers - New York Islanders 5:3

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3:6

Pittsburgh Penguins - Washinton Capitals 3:2 n.P.

Dallas Stars - Anaheim Ducks 4:2