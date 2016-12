Auch Josi trifft bei Pleite :  Nashville verliert trotzt Fiala-Doppelpack

Was für ein Spiel von Kevin Fiala!

Der St. Galler in Diensten der Nashville Predators schnürt bei der 4:5-Niederlage gegen die New Jersey Devils ein Doppelpack – bereits der zweite in dieser Saison! In der 17. Minute schlägt der 20-Jährige erstmals zu, als er einen Weitschuss vor dem gegnerischen Kasten noch entscheidend ablenkt.

Beim Stand von 2:1 der zweite Streich: Mit viel Schwung trägt Fiala die Scheibe ins gegnerische Drittel, fährt dann in den Slot, wartet auf das Zuspiel und schiebt gekonnt ein (27.).

Doch wer meint, der Schweizer Abend könne in der Bridgestone Arena in Tennessee nicht mehr besser werden, der irrt. Nur sieben Minuten später trägt sich ein zweiter NHL-Söldner in die Torschützenliste ein. Roman Josi lässt Keith Kinkaid mit einem Laser-Slapshot von der blauen Linie nicht den Hauch einer Chance – 4:1.

Trotzdem haben die drei Schweizer Tore einen bitteren Nachgeschmack. Denn: Die Teufel drehen im Schlussdrittel auf. Nach einem Doppelschlag in der 41. Minute (Cammalleri/Green) schickt Henrique (53.) die Partie in die Verlängerung. Und dort behalten die Gäste aus New Jersey dank des zweiten Treffers von Cammalleri (65.) die Oberhand.

Ohne Skorerpunkte, dafür mit zwei Punkten in der Tasche: So lässt sich der Abend für Mark Streit zusammenfassen. Seine Philadelphia Flyers gewinnen zuhause gegen die Chicago Blackhawks mit 3:1. (sag)