Achtes Saisontor gegen St. Louis :  Minnesota gewinnt dank Niederreiter

Nino Niederreiter ist in der heutigen NHL-Nacht als einziger Schweizer im Einsatz – und setzt sich in Szene!

Beim 3:1-Heimsieg über die St. Louis Blues ist der 24-Jährige in Diensten der Minnesota Wild massgeblich am 15. Saisonerfolg seiner Farben beteiligt. In der 28. Minute nimmt sich der Churer der Scheibe an, bringt sich in gewünschte Position und schliesst aus der Drehung ab – und trifft zum 2:0.

Nach der Schlusssirene wird Niederreiter zum zweitbesten Akteur der Partie ausgezeichnet. Mittlerweile sammelte der NHL-Söldner in 27 Einsätzen 17 Punkte (8T, 9A) und ist damit teamintern der dritterfolgreichste Skorer. Nur Eric Staal (6T, 13A) und Charlie Coyle (9T, 9A) haben eine noch bessere Ausbeute. (sag)

Die weiteren Ergebnisse:

Chicago Blackhawks - Dallas Stars 3:1

Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 1:3

New York Rangers - New Jersey Devils 5:0

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 3:2